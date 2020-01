Bem humorado, DJ abre seleção no Facebook para arrumar namorada

Na era das redes sociais, procurar uma namorada ficou mais fácil e divertido, e foi apostando no Facebook como cupido que Cleber Lima, de 31 anos, decidiu procurar uma namorada neste 2020.

Em uma publicação bem humorada no perfil dele, Cleber deixa alguns requisitos e dicas de como a futura amada deve ser. Cleber ainda deixa o “processo seletivo” aberto até o próximo dia 17.

O primeiro requisito é ter mais de 21 anos e altura mínima de 1,60, porém ele deixa claro que o requisito não é tão importante. “Se o candidata tiver menos de 1,56 terá direito a uma escadinha de bonificação”, brinca Cleber.

A lista de requisitos continua e em caráter eliminatório a principal exigência é ter superado o ex-companheiro. “Muito importante essa parte viu fofas”.

Cleber não tem preferências de etnia ou físicas, a futura namorada pode ser morena, loira, japonesa, ruiva, mas precisa ser engraçada. “ Pode ser gordinha, magrinha ok e até fitness”.

O requisito mais importante é ser cheirosa, e a dica é usar desodorante no primeiro encontro. Cleber deixa o Messenger e o WhatsApp (67) 98179-7415 disponível para as candidatas serem selecionadas por ele. O resultado deve sair depois do carnaval.

Para finalizar o “edital”, Cleber deixa os benefícios que são amor, carinho, atenção e “ umas boas risadas e um namorado fiel que sou”, completou.

A publicação no perfil Comércio Delas, que tem quase 320 mil membros, já tem 278 curtidas e mais de 350 comentários da mulherada marcando amigas para se candidatarem.

Cleber é DJ e tem um canal no YouTube onde mantém o bom humor com vídeos engraçados.

