Berakah Gastro Pub é autuado pelo Procon

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) autuou na sexta-feira (20) o Berakah Gastro Pub, localizado na rua Euclides da Cunha, após denuncias de consumidores.

O Procon encontrou irregularidades no local, desobediências às boas relações de consumo, consideradas de maior gravidade, estão principalmente na existência para comercialização de cervejas de diversas marcas com prazo de validade expirado, o que motivou a denúncia.

Foram encontradas 29 garrafas de cerveja, algumas das quais vencida desde novembro passado, além de refrigerantes e chás, também vencidos.

Para fazer reclamações ao Procon, basta que entrem em contato por meio do telefone 151, das 07h até as 18h30, de segunda a sexta-feira ou pelo whatsapp (67) 9 9158-0088 ou se dirigir à sede do Procon Estadual à rua 13 de junho 930. No site procon.ms.gov.br, também está disponível o fale conosco.

