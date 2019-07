Bolsonaro recebe queijo de produtor sul-mato-grossense

A Senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, fez a entrega de um queijo, produzido em Paraíso das Águas, ao Presidente da República Jair Bolsonaro.

As imagens enchem de orgulho o povo sul-mato-grossense, principalmente os moradores do município, já que o queijo de fabricação artesanal, é feito pelo agricultor Álido Agilulfo Brun, de 85 anos, assentado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A assinatura do Decreto que regulamenta o Selo Arte, vai de encontro aos anseios de cerca de 180 mil pequenos produtores de derivados do leite, especialmente o queijo.

Há 18 anos o senhor Álido produz o seu queijo e, apesar de ser reconhecido e premiado como um produto de excelente qualidade, somente agora, com esse Decreto, poderá comercializá-lo em todo o território nacional.

Com indicação de origem geográfica, o selo será primeiramente aplicado em laticínios. Em seguida, será estendido a derivados de carne, embutidos, linguiças, defumados, de pescados defumados, lingüiças e de colmeias de abelhas, mel, própolis e cera.

