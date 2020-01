Bruno Covas recebe alta após 7ª sessão de quimioterapia

O prefeito Bruno Covas recebeu alta neste sábado (25), no Hospital Sírio-Libanês, na região cenral de São Paulo. Ele ficou internado por três dicas para passar pela 7ª sessão de quimioterapia. Segundo o boletim médico, Covas apresentou bom estado geral e não teve efeitos adversos.

Como das outras vezes, o procedimento teve duração de 30 horas e fez parte do tratamento contra um câncer na cárdia, que fica entre o estômago e esôfago.

O prefeito manteve os compromissos e despachos. Esta foi a penúltima sessão de quimioterapia das 8 previstas inicialmente.

Tratamento

No final de outubro, Covas recebeu o diagnóstico de câncer na cárdia e há metástase também no fígado e linfonodos. De acordo com o médico infectologista, David Uip, o prefeito reagiu muito bem às sessões de quimioterapia e houve regressão do tumor após o primeiro ciclo do tratamento.

Mesmo depois de retomar as atividades no gabinete da prefeitura, Covas ainda precisa evitar aglomerações em agendas públicas por estar com a imunidade baixa.

Em tratamento, o prefeito destacou que não pretende reduzir o ritmo de trabalho porque "quanto mais trabalhar, melhor pra manter a mente ocupada". Covas já afirmou também que será candidato à reeleição novamente este ano.

