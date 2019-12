Nova greve de caminhoneiros é fake news, diz presidente do Sindicargas

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas de Mato Grosso do Sul (Sindicargas), Roberto Sinai, desmentiu a informação compartilhada pelo WhatsApp que anunciava uma nova greve dos caminhoneiros para o próximo dia 15.

A informação que circula na rede social afirma que os caminhoneiros autônomos, em resposta ao anúncio do novo piso, iriam iniciar uma greve geral no setor.

O JD1 Notícias, em busca de esclarecimento, contatou o presidente do Sindicargas que confirmou que especulação de paralisação é falsa. “Nós vimos no WhatsApp as mensagens, mas são de pessoas que nem são ligadas a liderança.”

Ainda foi salientado por Roberto que se fosse verdadeira, não iria atingir o Brasil da forma que atingiu no ano anterior. “Se realmente fosse verdade, não iria chamar a atenção, já que todo o estoque do Brasil já foi reabastecido após as grandes vendas do Black Friday e até para as vendas de final de ano”, ainda comentou das safras. “Estamos entre safras, o plantio já foi colhido e encaminhado”, pontuou.

Apesar de não ser verídica, Sinai afirmou certo descontentamento por parte dos caminhoneiros e sindicato. “Entre as lideranças, não há plena satisfação, mas não há motivos para uma grande paralisação”, afirmou.

Ao ser questionado se posteriormente haverá a possibilidade de uma nova greve, o presidente não se mostrou confiante. “Caso houvesse, seria somente em casos extremo, não somos baderneiros, somos caminhoneiros. Sempre somos da parte do diálogo e já estamos tentando mostrar nossa insatisfação as autoridades”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também