Caminhoneiro é mantido refém e veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um caminhão roubado, em Miranda (MS), nessa sexta-feira (8) e seu motorista sequestrado em Iturama (MG).

O caminhão, da montadora Volvo, modelo FH40, foi encontrado durante uma fiscalização realizada por policias na BR 262, no km 602. Durante a vistoria, os policias constataram que o veículo já tinha sido abordado por uma Unidade Operacional no início de outubro, mas com outro motorista.

O motorista parado pela PRF estava acompanhado de sua esposa e duas crianças, e a todo o momento recebia mensagens de um desconhecido para atualizá-lo de sua localização em tempo real. Segundo o seu relato, ele havia sido contratado pela internet, pela quantia de R$3.000,00, para transportar o caminhão de Iturama até a fronteira da Bolívia com Brasil, em Corumbá.

As autoridades contataram os parentes do dono do veículo, que informaram ter falado com ele e que a sua rota seria só até Iturama, para carregar o caminhão.

Os policiais contataram outra equipe da PRF para ir até o local indicado no celular do condutor. No local, a equipe encontrou dois homens, ambos 35 anos, que aguardavam a chegada do condutor para levarem o caminhão roubado até a Bolívia pela quantia de R$500,00.

Após as investigações, o dono do veículo foi solto do cativeiro em Iturama, os presos e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também