Campanha alerta sobre importância do cinto de segurança em ônibus

Será retomada nesta sexta-feira (1º) a campanha de conscientização dos usuários de transporte coletivo para o uso do cinto de segurança, a CCR MSVia vai distribuir folhetos educativos na rodoviária de Campo Grande.

O objetivo da iniciativa é conscientizar os usuários sobre a importância de também utilizar o equipamento durante viagens intermunicipais e alertar sobre os riscos de não utilizar o mesmo.

O coordenador de Interação com o Cliente do trecho Centro da BR-163/MS, Julio Santos, explica que “nos casos de freadas bruscas ou mesmo acidentes, os riscos de os passageiros serem arremessados para fora do assento são enormes. Um corpo deslocado nessas condições pode cair sobre outros passageiros ou ser lançado para fora do veículo".

Ele ainda lembra que o uso do dispositivo em coletivos, como ônibus e vans, é essencial e é fundamental que se torne um hábito entre os brasileiros. Daí a necessidade de reforçar tais benefícios à população.

No material educativo constam dados que comprovam a eficácia do uso do cinto em coletivos, como por exemplo, no caso de uma colisão, uma pessoa de 70 kg que não esteja usando o equipamento, esta seria projetada para frente com um peso cinco vezes maior.

