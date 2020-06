Campanha do Serasa permite quitar dívida por R$ 50

O Serasa Limpa Nome ampliou nesta semana a campanha de renegociação de dívidas. Com novos parceiros, o consumidor que tiver dívidas entre 200 reais e 1.000 reais, originadas pelo parceiro Ativos dentro do Serasa Limpa Nome, poderá quitá-las integralmente a partir de 50 reais.

As novas empresas participantes na ação para limpar o nome do consumidor são: Ativos, Tricard, Santander e Recovery, sendo a última responsável pelo pagamento de 50 reais. A lista conta ainda com Itaú, Banco do Brasil, Vivo, Avon, Carrefour Banco, Anhanguera, Crefisa, Nextel, Porto Seguro Cartões, Havan, Tenda, entre outros.

Com a extensão da campanha, o Serasa estima que mais de cinco milhões de brasileiros poderão quitar suas dívidas. Importante frisar que os consumidores que forem contemplados pela ação, pagarão acordos de no máximo 100 reais.

“Estamos em um momento muito delicado e oferecer formas de os brasileiros recuperarem sua saúde financeira com condições como essa é algo muito gratificante. Tirar as pessoas da inadimplência é o objetivo do Serasa Limpa Nome e seguiremos firmes no nosso propósito de levar crédito para todos”, afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.

Para ter acesso a esta opção para negociar dívidas, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

Deixe seu Comentário

Leia Também