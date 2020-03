Carreata contra Marquinhos encolhe

A carreata em protesto contra o prefeito Marquinhos Trad e a favor da reabertura imediata do comércio, que está fechado por determinação do decreto de emergência da prefeitura, sofreu dois golpes nesta terça-feira (31).

O primeiro, o número de carros, significativamente menor que o que compareceu em sua primeira edição.

O segundo, uma blitz , sarcasticamente colocada no trajeto do projeto, conferiu documentos dos participantes e seus veículos, fragmentando o ato. Apenas uma hora depois do inicio da carreta, o trânsito na região já estava normal, e somente o bloqueio ao tráfego na esquina da rua Bahia com a avenida Afonso Pena, sinalizavam que algo tinha ocorrido na área.

Deixe seu Comentário

Leia Também