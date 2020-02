Companhias aéreas começam cobrar para embarque de bagagem de mão

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

Após a cobrança pelo despacho das malas, algumas companhias aéreas no Brasil já começam a cobrar taxa para levar a bagagem de mão de até 10 quilos, máximo permitido para embarque.

Segundo informações do site Uol, a cobrança acontece por enquanto somente nas empresas low cost, que são as de baixo custo, que está em vigor desde o final do mês passado.

Nas companhias aéres Norwegian e JetSmart , por exemplo, só é permitido levar sem pagar uma bagagem pessoal, seja bolsa ou mochila, que tenha também até 10 quilos e caiba embaixo do assento. Outra possibilidade é o passageiro pagar para despachar uma mala maior, de até 23 quilos, no porão do avião.

Questionada se esse tipo de cobrança é legal, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a prática adotada pelas companhias está de acordo com a resolução 400, que trata dos direitos e deveres dos passageiros.

De acordo com a resolução da Anac, as empresas são obrigadas a permitir o embarque de uma bagagem de até de 10 kg, porém não é definido o tipo de volume ou local onde deve ser alocada dentro da aeronave.

