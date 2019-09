Concurso de games da Google abre as inscrições e apenas meninas podem participar

As inscrições para o Desafio Change The Game estão abertas e o concurso foi feito para jovens mulheres de 15 a 21 anos. A iniciativa do Google Play é para apoiar e incentivar a representatividade feminina no mundo dos jogos para celular. Para participar não é necessário ter conhecimento em programação, basta ser mulher ter de 15 a 21 anos, estar matriculada na escola e pensar em uma ideia de jogo.

O evento do Google Play tem o objetivo de reduzir a desigualdade de gênero na indústria da tecnologia, pois segundo a Google, hoje apenas 13% dos candidatos para a carreira de desenvolvedor(a) no Brasil são mulheres.

A realização do concurso é uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), com a Subsecretaria de Políticas para a Juventude e a Google Play.

Serão duas ganhadoras que irão a São Paulo (SP) e passarão 5 dias com uma das maiores empresas desenvolvedoras de jogos do Brasil para aprender o processo de desenvolvimento de um game para celular, onde suas ideias darão origem a 2 jogos que serão publicados no Google Play.

As ganhadoras e outras 500 selecionadas mais bem avaliadas também terão acesso a 16 cursos online (144 horas de conteúdo) sobre desenvolvimento de jogos e introdução a programação.

Será realizado no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (Impcg) localizado na Travessa. Píres de Matos, 50, bairro Amambai. A abertura do evento terá início no dia 19 deste mês, às 13h30 onde será apresentado as regras do concurso.

Informações e inscrições pelo link.

Site: https://play.google.com/intl/pt_br/about/changethegame/desafio2019/

