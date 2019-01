Curso de assepsia para fotógrafos de parto será realizado na capital

Na próxima terça-feira, 29 de janeiro, a Maternidade Cândido Mariano realiza o Curso de Assepsia para Fotógrafos Especializados em Partos. A formação, ministrada pelo enfermeiro assistencial do Centro Cirúrgico do Hospital Regional, Daniel Alves, é obrigatória para o credenciamento de novos profissionais que desejam trabalhar na instituição e trata principalmente das medidas tomadas para evitar possíveis contaminações da paciente em contato com bactérias.

Conforme a maternidade, a presença do fotógrafo escolhido pela mãe, durante o parto, é uma forma de oferecer um atendimento mais respeitoso e acolhedor para a mulher. Por isso, o curso também faz parte do conjunto de práticas adotadas pela Maternidade Cândido Mariano que busca adequar o hospital ao modelo nacional de parto humanizado. Durante três horas, serão ensinados cuidados de higiene no ambiente hospitalar, mostrando também como se portar tanto nas salas de parto quanto nos centros cirúrgicos.

“Fotografar um nascimento é muito importante, mas também é uma responsabilidade. Não pode fazer barulho, não pode usar flash, não pode ser invasivo e isso tudo também será tratado no curso”, afirma o presidente da Maternidade Cândido Mariano, Cezar Luiz Galhardo. No geral, segundo os organizadores, a formação vai colaborar para todos os profissionais envolvidos no parto tenha um bom resultado final.

O cadastro para o “Curso de Assepsia para Fotógrafos Especializados em Partos” deve ser realizado pelo link (https://goo.gl/forms/R4HQRZGGsjI1I6Vg1) . O segundo requisito é apresentar, no dia do curso, os documentos pessoais como cópia do RG e do CPF, cópia do certificado de formação de fotógrafo autenticado em cartório, 1 foto 3x4 para o crachá, cópia do modelo de contrato realizado com a paciente e o valor de R$ 30,00 para confecção do crachá e do certificado.



O curso, com emissão de certificado, será realizado na terça-feira, 29 de janeiro, às 13h30 no auditório da maternidade, que fica na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, número 2644, no centro da capital. São 35 vagas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

