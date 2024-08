Destroços de ATR-72 que caiu em Vinhedo já chegaram na sede da Voepass

Os destroços do ATR-72 da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto, já foram retirados do local do acidente e levados para a sede da empresa, em Ribeirão Preto, também no interior paulista.

A retirada dos restos da aeronave terminou no fim de semana. As bagagens das vítimas a bordo foram recolhidas e estão em processo de limpeza e separação, no entanto, a companhia área informou que outros pertences ainda continuam a serem retirados da área do acidente.

A empresa ainda disse que vai se responsabilizar pelos prejuízos do morador da casa atingida na queda da aeronave.

A Força Aérea Brasileira (FAB) espera apresentar em cerca de 20 dias, o relatório preliminar sobre a investigação do acidente, com informações que possam apontar para uma causa da queda da aeronave.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também