Detentos da Máxima estão confeccionando os próprios uniformes

Detentos do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande estão sendo capacitados para confeccionarem seus próprios uniformes. Os reeducados fazem parte do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (Procap).

A iniciativa tem por objetivo recuperar, com o trabalho, a autoestima e o bem-estar psicológico de pessoas em situação de prisão, evitando, assim, que retornem à criminalidade por falta de oportunidades.

O diretor-presidente da Agepen, Aud Chaves, explica que “o reeducando vai cumprir pena e um dia vai voltar à sociedade e precisa estar regenerado. A educação profissional é uma forma de dar ferramentas para a pessoa ter uma vida normal quando deixar a prisão”, ressalta.

A capacitação, além de proporcionar profissionalização, vai possibilitar a fabricação de uniformes para os detentos, um dos direcionamentos já previstos para este curso do projeto.

Com 160 horas/aulas, entre teoria e prática, a qualificação na Máxima conta com a participação de 11 reeducandos, que aprendem sobre os diferentes tipos de máquinas de costura e como confeccionar bermudas, camisetas e calças.

De acordo com a chefe da Divisão de Educação da Agepen, Rita de Cássia Argolo Fonseca, para este ano, apenas por meio do Procap, estão programadas outras 15 oficinas com cursos de qualificação profissional nas áreas de panificação, marcenaria, serralheria e corte e costura, beneficiando diretamente aproximadamente 700 reeducandos.

