Dois supermercados da rede Real são autuados em nove dias

Dois supermercados da rede Real foram autuados pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) em um intervalo de nove dias por apresentarem irregularidades prejudiciais ao consumidor, como vender produtos vencidos h amais de dois anos.

De acordo com o Procon, a loja da rede em questão, localizada no Jardim Campo Nobre, foi atuada no dia 27 de novembro passado e outra, no São Conrado, na sexta-feira (6 ).

As unidades apresentavam os mesmos problema repetitivos alguns em numero elevado como é o caso de 107 unidades de paçoquinha e 44 de palha italiana (doce à base de brigadeiro e biscoito triturado), especiarias diversas a exemplo de cominho vencido desde junho de 2017, chás, sobremesas e leites diversos com validade expirada.

Também vencidos, estavam expostos para venda, doces refrigerantes, queijos, lasanhas, biscoitos doce e salgados, sal grosso, mandioca descascada e alho granulado, além de ração para gatos.

Entre os itens considerados impróprios ao consumo por não conterem informações, principalmente validade e procedência, destaque para 184 quilos de mandioca descascada, maçãs, batata palha, pistache, manteiga, doces e ração para gatos adultos.

Deixe seu Comentário

Leia Também