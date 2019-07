Em Florianópolis, MS é exemplo para captação de recursos por meio da plataforma + Brasil

Um conjunto de técnicas motivacionais para captação de recursos federais foi apresentado aos representantes estaduais da Rede + Brasil pelo coordenador do programa em Mato Grosso do Sul, professor Luis Carlos Morente, durante fórum realizado em Florianópolis/SC.

O estado é líder em aprovação de convênios firmados com a União por meio desta plataforma vinculada ao Ministério do Planejamento e em anos anteriores obteve mais de 249 projetos assinados e milhões em recursos federais. “Nosso objetivo está em fortalecer o trabalho, promover o intercâmbio com outras regiões do País, além de fomentar o aprendizado entre técnicos e gestores”, frisou Morente.

Conforme o coordenador, as verbas são aplicadas, principalmente, em projetos voltados à infraestrutura, agricultura familiar, e também destinada para a área de saúde. “A iniciativa traz uma melhoria na transparência e gestão dos recursos das transferências voluntárias da união”.

Multiplicadores

Paralelo à realização do evento, ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de junho, um seminário de multiplicadores do Modelo de Excelência em Gestão (MEG), ministrado por representantes do Ministério da Economia, com objetivo de capacitar e aplicar o modelo de excelência em gestão nos órgãos que operam transferências da União.

