Em protesto, bancos abrirão mais tarde nesta quinta

Joilson Francelino, com informações da assessoria

As principais agências bancárias do centro de Campo Grande retardarão em 1 hora a abertura do atendimento ao público nesta quinta-feira (21) em protesto contra a Medida Provisória 906/2019, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O protesto é nacional e, segundo o Sindicato dos Bancários, que representa o setor, a medida passa por cima da convenção coletiva de trabalho dos bancários e libera a abertura dos bancários aos sábados, além de aumentar a carga horária dos bancários de 6 para 8 horas diárias. “A O Artigo 611-A da CLT diz que os acordos coletivos têm prevalência sobre a lei. No caso dos bancários, existe um convenção coletiva em vigor”, relembrou a entidade em nota.

Para a presidente do Sindicado dos Bancários em Campo Grande, Neide Rodrigues, “esse é mais uma ataque brutal aos direitos dos bancários”. “A todo momento este governo está retirando direitos dos trabalhadores. Agora, essa medida desrespeita acordo selado entre os bancos e os representantes da categoria bancária. Esse acordo foi aceito pelos bancos e precisa ser respeitado, é uma questão legal. Não podemos aceitar essas mudanças pacificamente”, comenta.

Deixe seu Comentário

Leia Também