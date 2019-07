Vídeo - Empresário se suicida durante pronunciamento de governador

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O empresário gaúcho Sadi Paulo Castiel Gitz, da cerâmica Escurial, cometeu suicídio durante um evento em Aracaju na manhã desta quinta-feira (4).

Sadi atirou contra a própria cabeça, quando o governador de Sergipe Belivaldo Chagas se pronunciava.

A informação é que ele teria se levantado e gritado “Belivaldo, você é um grande mentiroso”, em seguida atirou. A live foi retirada do perfil do governador.

O evento discutiria aspectos relacionados à produção e oferta de gás em Sergipe, as estratégias do Governo Federal e Estadual para a área, além da visão de instituições e empresas envolvidas no tema.

No evento, também estava presente o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades foi cancelado, anunciou o governo por meio de nota pública.

De acordo com informações da TV A8, no mês de maio a fábrica de cerâmica, que Sadi era diretor presidente deu início ao processo de hibernação. De acordo com a administração da empresa, a empresa havia perdido mais de 600 empregos diretos e indiretos.

O motivo determinante para o processo de hibernação, segundo a empresa, foi o preço do gás cobrado pela Sergipe Gás (Sergas), empresa concessionária do Governo do Estado.

O Governo do Estado de Sergipe lamentou o ocorrido por meio de uma nota pública.

