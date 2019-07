Grávida, mulher coloca fogo em casa e tenta suicídio

Inezita Ramos, 36 anos, foi resgatada por uma equipe dos bombeiros na madrugada desta segunda-feira (1°), após tentar suicídio e colocar fogo na casa onde morava de aluguel, na bairro Manoel Taveira.

Segundo informações da polícia militar, Inezita estava descontrolada quando ameaçou colocar fogo na residência, após a mulher atear fogo no local, permaneceu no interior da casa até ser resgatada por populares que passavam e viram o incêndio.

O proprietário da casa Wagner Roberto, 54 anos, informou que Inezita é sua inquilína e há vários meses não paga o aluguel, ele já tinha dado a ordem de despejo do local, no momento do incidente ela estava embriagada, e devido ao descontrole emocional e a insatisfação em ser despejada a própria colocou fogo na casa.

Segundo ela, o incendio foi uma tentativa de suicidio, pois estava com problemas financeiros, e uma gravidez indesejada, que a fez atentar contra sua vida e a do bebe. Diante dos fatos, Inezita foi apresentada na delegacia sem lesões corporais aparentes a serem examinadas. Já Wagner Roberto, não compareceu a unidade policial para prestar mais esclarecimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), centro, como incêndio, se praticado em casa habitada ou destinada a habitação e tentativa de suicídio.

