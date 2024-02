Ex-esposa de Daniel Alves critica feministas em pronunciamento sobre o caso

O jogador Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, ontem (22), na Espanha. A ex-esposa dele, Joana Sanz, se separou do brasileiro após o caso vir público, se pronunciou pela primeira sobre o assunto, em seu Instagram.

Em seus stories, ela disse que as feministas são incoerentes após ela ser julgada em suas redes socias por ter seguido trabalhando normalmente, após o caso de estupro ter vindo à tona. Ela ainda revelou que recebe palavras de ódio tanto na internet quanto pessoalmente.

A espanhola já havia limitado os comentários n Instagram antes mesmo do caso ter sido julgado, para evitar mensagens de internautas sobre o tema. ““Não vivo publicando nas redes sociais (…) E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo”, completou.

