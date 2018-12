Goleiro do Criciúma socorre motociclista que caiu em valeta

Na tarde de domingo um motociclista de 22 anos acabou caindo da sua moto, depois que um dos pneus estourou na BR-163, em Nova Andradina do Sul, e logo após a queda, a vítima recebeu os primeiros socorros do goleiro do Criciúma que disputa a série B, do Campeonato Brasileiro.

Segundo o site Nova Alvorada News, o rapaz seguia pelo quilômetro 375 da rodovia em uma motocicleta Honda Factor, quando um dos pneus estourou e vítima perdeu o controle da direção e caiu com a moto em uma valeta.

Logo atrás vinha o goleiro Luis Silva, do time catarinense, que prestou os primeiros socorros à vítima. Uma equipe de socorro da CCRVia foi acionada, para fazer o atendimento ao motociclista, que foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade. A vítima estava pilotando a moto, sob efeito de álcool.

