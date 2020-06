Governo do Estado vai dar máscaras para população mais pobre

O Governo de Mato Grosso do Sul vai distribuir 2 milhões de máscaras para servidores e população em vulnerabilidade social, conforme cronograma da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A primeira compra, de 1.500.000 unidades, já foi feita a R$ 2,10 por cada uma. Cada máscara tem dupla camada de tecidos helanca e meia malha e todas terão brasões do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ao todo, serão feitas 750 mil no tamanho M e 750 mil no tamanho G.

Outras 500 mil máscaras de tecido, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, serão adquiridas de costureiras e microempresários de Mato Grosso do Sul para fomentar a economia local.

