Semadur definirá estratégia para fiscalização de uso de máscaras

O secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Luis Eduardo Costa, informou ao JD1 Notícias nesta manhã de sábado (20) que a secretaria, junto a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Vigilância Sanitária, estão "ajustando operações, e organizando estratégias e procedimentos" para fiscalizar o uso obrigatório de máscaras em Campo Grande.

O JD1 perguntou ao secretário como será feita a fiscalização para verificar o uso e sobre a obrigatoriedade do Equipamento de Proteção Individual (EPI) dentro dos veículos. "A questão do automóvel é para as pessoas se protegerem, a partir de mais de uma ocupante no carro a pessoa deve colocar a máscara, é legal ver as pessoas se preocupando a penalidade, mas a intenção é colocar no dia a dia e não sair multando as pessoas", explicou.

O decreto n. 14.354, de 18 de junho de 2020, publicado nessa sexta-feira (19) prevê o uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos e privados de acesso ao público em geral, e dentro de veículos automotores. A publicação acrescenta que a norma se aplica a "dentro de veículos automotores, com apenas 1 (uma pessoa)".

A GCM informou ao JD1 que dará todo o apoio necessário na fiscalização junto a Semadur e a Vigilância Sanitária, e que aguarda a estratégia a ser abordada pela secretaria.

