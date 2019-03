Guarda terá mais 150 agentes trabalhando em rondas escolares na capital

Depois da tragédia em Suzano- SP, onde Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, alunos antigos da escola Estadual Raul Brasil, adentraram no local e atiraram em diversas pessoas, os campo-grandenses levantaram uma discussão acerca da segurança nas escolas da cidade. Diante disso, a Guarda Municipal adiantou ao JD1 Notícias que até o fim do mês 150 agentes passarão por treinamento para reforçar as rondas.

A redação do JD1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação (Sed) e Guarda Municipal para averiguar como o bullying, brigas entre alunos e possíveis invasões é tratado no ambiente escolar, assim como questões de segurança como planejamentos, rondas escolares e monitoramento em escolas para evitar invasões e detectar suspeitos nas proximidades.

Em relação à segurança nas escolas estaduais de todo o MS, foi informado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), que diversas ações são efetuadas em parceria com outros órgãos e entidades, com o programa "Escola Segura, Família Forte", oficializado pelo Decreto nº 14.866, de 26 de outubro de 2017.

O programa visa o aumento na segurança da comunidade escolar e seu entorno, por meio da prática da Ronda Policial. “O projeto também objetiva o estreitamento dos laços entre comunidade escolar, segurança pública e famílias. O programa conta com a participação da Sejusp, SED, Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, além do Conselho Comunitário de Segurança” informou a SED.

Em conversa com a assessoria da Guarda Municipal foi dito que equipes realizam o patrulhamento ao entorno das escolas municpais e estaduais desde o início do ano letivo e a operação intitulada “Escola Segura” que dura o ano todo, conta com servidores armados que fazem rondas nas escolas e terminais de ônibus principalmente em horários de entrada e saída dos alunos.

O número 153 está disponível para que a comunidade ligue e faça a denúncia em qualquer situação suspeita. A Guarda possui sete bases em diversas regiões da capital.

A segurança municipal ainda informou que até fim do mês, um processo seletivo interno irá capacitar 150 agentes, para o uso e porte de arma de fogo. Segundo a Guarda, o curso será ministrado pela Polícia Federal.

Ao término do treinamento aproximadamente 75% dos servidores estarão aptos a trabalharem armados. Na capital, duas escolas municipais já contam com câmeras de segurança e segundo a assessoria da Guarda a intenção é de que todas as escolas tenham o equipamento.

Quando questionada sobre a atuação das escolas estaduais quando descoberto o bullying entre alunos, a SED disse que trabalha, por intermédio da Coordenadoria de Psicologia Educacional (CPED), com uma série de orientações para as unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) com observações e guias para a conduta relativa ao combate e prevenção de casos de bullying no ambiente escolar.

“Quando ocorre uma situação que envolva discussão ou conflito entre os estudantes, dentro das dependências da escola, os gestores seguem uma série de recomendações, tais como promoção de diálogo entre os alunos, chamada dos pais e, se necessário, acompanhamento psicológico, sempre com o consentimento dos responsáveis”, informou a Sed.

