IFMS divulga resultado preliminar de concurso

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta segunda-feira (11), na Central de Seleção , o resultado preliminar do concurso público para técnicos-administrativos em educação, par a cargos de níveis superior e médio .

A interposição de recursos contra o resultado deve ser feita nesta terça e quarta-feira (12 e 13). O interessado deve acessar a Página do Candidato com o cadastro pessoal, ir em "Minhas inscrições" e clicar no ícone “Recurso”.

O prazo de resposta aos recursos é até o próximo dia 20.

A divulgação e a homologação do resultado final do concurso estão previstas para 30 de abril, conforme novo cronograma divulgado em fevereiro.

Prova

Foi aplicada no dia 20 de janeiro, em Campo Grande, em dois turnos. Pela manhã, participaram os candidatos às 22 vagas de nível médio. No período da tarde, foi a vez dos inscritos para as 23 vagas de nível superior.

O gabarito preliminar foi divulgado no dia seguinte. Participaram do certame 11.515 candidatos. A abstenção média foi de 33%. No total, foram registradas 17.231 inscrições para as 45 vagas ofertadas para cargos de nível médio e superior.

