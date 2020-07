Imagens fortes: motociclista tem couro cabeludo arrancado após “cavalinho de pau”

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Um adolescente cuja identidade não foi revelada teve parte do couro cabeludo arrancado, durante um acidente de trânsito na noite da última quarta-feira (22), em Manaus.

Segundo a afirmação de testemunhas, a vítima estaria fazendo um ‘cavalinho de pau’ no momento do ocorrido, e colidiu contra um caminhão. O motorista que atingiu o motociclista tentou fugir do local, mas populares foram atrás dele e o localizaram.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde foi submetida a uma cirurgia e se recupera. Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra o adolescente ainda caído na rua, com parte do couro cabeludo arrancado, veja:

