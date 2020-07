Imagens fortes: bandido é espancado até a morte ao invadir festa

Joilson Francelino, com Em Tempo

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi espancado até a morte, no último domingo (19), após tentar roubar membros de uma família que comemoravam um aniversário, em Manaus.

O suspeito e um comparsa invadiram a festa que acontecia em uma casa. A dupla foi surpreendida pela revolta dos próprios convidados e também de moradores da área que presenciaram a confusão.

Conforme relato de uma testemunha à mídia local, o fato aconteceu por volta das 5h da manhã. Os criminosos pularam o muro da residência e surpreenderam a vítima. Dentro do imóvel, os suspeitos ameaçaram as vítimas com uma faca e uma arma de fogo.

“Eles pediram celular e dinheiro das pessoas. Dois convidados foram feridos, sendo uma senhora que recebeu uma coronhada e um homem que foi esfaqueado pelos ladrões. Houve uma grande confusão e pessoas que passavam na rua ajudaram a conter um dos bandidos. O outro conseguiu fugir com um celular”, explicou a testemunha.

Revoltadas, as pessoas usaram pedaços de madeira para agredir o criminoso, ele também foi esfaqueado. O suspeito acabou sendo linchado na varanda da residência.

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As pessoas que ficaram feridas receberam atendimento médico.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

