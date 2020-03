Indústrias continuam operando, assegura Longen

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Longen, afirmou nesta sexta-feira (20) que as indústrias do Estado continuam em operação, mesmo com o quadro de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“As indústrias estão se adequando às recomendações do Ministério da Saúde, preservando os seus funcionários e dando condições para que eles trabalhem de forma segura”, assegurou. Longen completa que, dentro das orientações do Ministério da Saúde, as indústrias de Mato Grosso do Sul continuam em operação, principalmente, as de alimentação e bebidas. “As indústrias de alimentos e bebidas não pararam de produzir em momento algum para que a população de Mato Grosso do Sul e do resto do Brasil não corra o risco de desabastecimento”, garantiu.

Nesse sentido, completa Sérgio Longen, o Sistema Fiems está trabalhando à disposição dessas empresas que continuam operando e produzindo para atender as demandas da sociedade.

