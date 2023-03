Jovem que sobreviveu à acidente que matou amigas na BR-163 recebe alta

A jovem Analu Mendes Mali, de 29 anos, única sobrevivente do acidente que matou outras quatro jovens no dia 10 deste mês na BR-163, recebeu alta na noite desta sexta-feira (17) após uma semana sob os cuidados da Santa Casa de Campo Grande.

Em nota, o hospital informa que Analu passou por cirurgia no dia seguinte ao acidente, mas que já apresenta melhora clínica e foi liberada para voltar para casa com receita e orientações médicas.

Acidente

Na noite do dia 10 o Fiat Argo onde Analu e outras quatro amigas estavam se chocou contra uma caminhonete na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km da Capital.

As jovens seguiam em direção de Rio Verde para comemorar o aniversário de uma amiga, quando a motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, chocando o veículo contra uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Analu foi resgatada em estado grave, porém, as jovens Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello não resistiram aos ferimentos decorrentes do acidente e vieram à óbito.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também