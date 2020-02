Maria, que estava desaparecida, entra em contato com a família

Maria Rosa da Silva, 44 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (18) acaba de entrar em contato com a família que mora no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, um irmão dela foi ao encontro dela em uma unidade do Fort Atacadista, aqui na capital. O filho dela Valdinei Júnior publicou sobre o contato da mãe e agradeceu a ajuda dos internautas.

Maria não era vista nem dava informações a família desde terça. Ela mora em Rio Negro, mas veio para Campo Grande por causa de um velório e uma consulta que tinha no hospital São Julião.

