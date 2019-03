Marquinhos Trad vai à Brasília requerer recursos de R$ 212 mi

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad foi à Brasília nesta quarta-feira (27) com o objetivo de buscar R$ 212 milhões para a capital. O prefeito se reuniu com a bancada federal de Mato Grosso do Sul e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Tereza Cristina e com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Jean Carlos Pejo.

Com a bancada do estado, o prefeito pediu a liberação de R$ 28 milhões para recapeamento, mais R$ 17 milhões para pavimentação e R$ 17 milhões para revitalização do prédio da antiga rodoviária.

O projeto de revitalização da antiga rodoviária preserva importante patrimônio público de Campo Grande, colocando-o em conexão com as iniciativas em execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Campo Grande, em especial com a requalificação da rua 14 de Julho.

O prefeito também solicitou empenho da bancada federal para liberação de R$ 50 milhões para obras do Programa de Intervenções Emergenciais em Drenagem Urbana de Campo Grande. O programa apresenta propostas de intervenções nas bacias hidrográficas mais impactantes da capital, principalmente por se tratar de cabeceiras de drenagem, destinadas a melhorar o sistema de saneamento básico, a partir da implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e drenagem urbana.

Ao todo, estão previstas seis obras de implantação de bacias de amortecimento de águas pluviais, promovendo o correto manejo de águas pluviais, bem como, quando necessário, a readequação do sistema de drenagem urbana do respectivo entorno, cuja inexistência dessas obras atualmente contabilizam inúmeros impactos ambientais, principalmente nos períodos anuais de maior pluviosidade.

Mobilidade Urbana

Marquinhos também esteve com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Jean Carlos. Com o objetivo de liberar recursos para execução de três projetos apresentados ao governo federal, no Programa Avançar Cidade Mobilidade Urbana, totalizando quase R$ 100 milhões em obras.

Durante a reunião, que contou com a participação do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais, Catiana Sabadin, e do vereador Papy, o secretário se comprometeu a aprovar e autorizar os projetos, dando prioridade, para contratação ainda este ano, à liberação de recurso para conclusão dos corredores exclusivos para o transporte público.

"Este recurso é de fundamental importância para complementar e dar funcionalidade aos corredores exclusivos de transporte público", explicou Marquinhos.

O recurso será investido no recapeamento de 34 quilômetros de dois corredores do transporte coletivo (Sul e Norte); pavimentação de 10,8 quilômetros de cinco linhas de ônibus e implantação de quase 30 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, com sinalização horizontal e vertical.

O recurso do Avançar Cidade Mobilidade Urbana complementará os já liberados para o PAC Mobilidade Urbana, que possibilitam o recapeamento do corredor de ônibus Sudoeste, já iniciado, contemplando as ruas rua Guia Lopes, avenida Brilhantes, avenida Marechal Deodoro e avenida Bandeirantes.

Com a liberação, a prefeitura também conseguirá executar os corredores Sul (avenida Manoel da Costa Lima e rua Rui Barbosa) e Norte (avenida Cônsul Assaf Trad, avenida Coronel Antonino, rua 25 de Dezembro, rua Alegrete, avenida Mato Grosso e Avenida Calógeras).

Outro projeto possibilita a pavimentação de mais cinco linhas de ônibus, fazendo com que praticamente 100% da malha que serve de itinerário ao transporte coletivo da capital seja pavimentada. Serão beneficiadas as linhas Jardim Inápolis (3,8 km); Polo Empresarial Oeste (0,70 km); Residencial Teruel (0,62 km) Granja São Luiz e Bandeira (2,92 km) e Conjunto Leon Denizart Conte (2,8 km).

No projeto de ciclovias, investimento de R$ 9,3 milhões, há previsão de implantação de 29,5 km de ciclovias e ciclofaixas em diversas ruas, conforme cronograma abaixo:

Ciclovias

Avenida Luiz Alexandre (entre Afonso Pena e rua Antônio Maria Coelho);

Sai da Fabio Zahran vai até Paulo Freire, desce pela Paulo Freire, entra na Avenida das Bandeiras e desce pela rua Tatuí (Vila Carvalho, paralela a Salgado Filho);

Fabio Zahran – desce pela rua Carandá, Arica,Candelária, rotatória da Avenida Jorge Chaia até a rua Anchieta, desce e faz o contorno na avenida Gabriel Spipe Calarge com a Rua Divisão, Cordeiro de Souza (ligação Gabriel Spipe Jorge Chaia);

Manoel da Costa Lima – da rotatória com a Filinto Muller até o Trevo Imbirussu;

Filinto Muller (ligação entre a rotatória da Manoel Costa e a ciclovia da Fábio Zahran);

Antônio Maria Coelho (entre a Rua Professor Luiz Alexandre até a rotatória com a Mato Grosso Lima Felix);

Plutão (ligação com a Avenida Noroeste).

Ciclofaixas

Rua Antônio Rahe (entre a Cristóvão Lechucaté e Avenida Cônsul Assaf Trad);

Avenida Fabio Zahran (entre a Afonso Pena e a Rua 26 de Agosto);

Duque de Caxias (entre a Avenida Solon Padilha e a Rua Radio Maia);

Euler de Azevedo (entre a Presidente Vargas e a Avenida Tamandaré);

Presidente Ernesto Geisel (da rotatória com a Euler de Azevedo até um pouco à frente Elvidio Serra);

Ligação da Avenida Duque de Caxias com a Rua Fernando Noronha;

Passa pelas ruas Barnabé Mesquita, São Caetano, Eunice Welver, Nioaque , Presidente Vargas até a Fernando de Noronha;

Tamandaré (entre a avenida Euler de Azevedo, rua Urano, interligação com a rua Plutão);

Avenida Rodoviária (Rua Iguatemi, avenida Rodoviária até a Rua das Joias);

Alfenas (ruas Noroeste, Alfenas, Jaboticabal e chega na avenida Tamandaré).

Linhas de ônibus – 10,87 km

Jardim Inápolis (Nucleo Industrial) – 3,83 km

Polo Empresarial Oeste – 0,70 km

Residencial José Teruel – 0,62 km

Granja São Luiz e Bandeira- 2,92 km

Leon Denizart Conte – 2,8 km

Corredores do transporte coletivo – 34 km

Avenida Mato Grosso – 4,8 km

Avenida Cônsul Assaf Trad – 10,52 km

Avenida Calógeras – 3 km

Avenida Costa e Silva – 4,37 km

Rua 25 de Dezembro – 2,07 km

Rua Alegrete – 1,87 km

Rui Barbosa – 4,04 km

