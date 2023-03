"Mataram meu amigo", morte de Danilo faz Campo Grande chorar apÃ³s dias de desespero

“Mataram meu amigo, minha alma tá acabada... Amigo de todos sem maldade, uma pessoa muito alegre e sensível. Tudo tá muito errado”, essas são as palavras de dor de uma amiga que esperava encontrar Danilo Cezar de Jesus Santos, 29 anos, ainda com vida. Porém, a realidade foi diferente, fazendo Campo Grande chorar com a morte precoce e brutal do rapaz.

Amigos usaram as redes sociais para expressar suas dores, lamentando a morte do rapaz, se despedir e pedir por justiça. Carinhosamente conhecido como Dan, uma coisa pode se ter certeza. Ele irá deixar saudades!

“Não acredito! Dan pessoa incrível! Mais uma de nós morta, mas nunca será esquecida!”, publicou uma amiga.

Parceiro para todas as horas, amigos querem lembrar de Dan da melhor forma. “Todo dia, quando eu vou rezar, eu pego um terço de cinco ave-marias que Dan me deu quando eu comecei a me desenvolver espiritualmente. Quero lembrar dele assim, uma pessoa que junto comigo caminhava pra encontrar a nossa melhor parte”, disse.

“Conheci o Danilo nos rolês da capital, sempre doce, alegre, educado e muito crítico a cena social e política. Hoje, também, a ciência perde uma voz que contribuiria muito mais para a nossa sociedade. Que dor, que perda”, publicou um colega.

Inúmeras postagem foram feitas por aqueles que vinham acompanhando o angustiante sumiço de Danilo há três dias. O choro entalado na garganta e o nó feito por ele hoje se materializaram em lágrimas que escorrem por toda a sociedade em forma de dor e luto.

Muitas das publicações são críticas à violência, acompanhadas de um pedido simples: A justiça!

“CG está tendo dias fúnebres. Essa passagem do Dan, está cheia de marcas, essas marcas ficam em cada corpo LGBTQIAP+! Estou paralisada diante do caos que é viver nesse mundo!”, publicou uma amiga.

“O que eu sempre digo sobre esse centro, perigoso, abandonado independente do horário. Queremos justiça!”, disse outro amigo de Dan.

As lembranças prevalecem. “Você tinha um coração enorme e era um lindo rapaz, gentil, amoroso, um ótimo amigo e caridoso. Você era 1000! Vá em paz, pois hoje o céu está em festa! Que a justiça seja feita!”, escreveu uma colega de serviço.

O velório de Danilo está marcado para acontecer nesta hoje, das 19h as 21h, na Pax Real do Brasil, localizada na Avenida Bandeirantes – n° 795.

