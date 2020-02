Metade da população de Amambay planta e vende maconha, diz jornalista

Priscilla Porangaba, com informações do Amambay Newa

Durante o programa "Entre Parênteses" exibido no último domingo (16) na rádio na 94.3 Oasis FM, Ñanduti de Asunción, o jornalista Fabián Costa, falou sobre o desafio de se comunicar na região e sobre o narcotráfico.

O jornalista disse que segundo dados estatísticos, quase 50% das pessoas do departamento de Amambay são dedicadas ao plantio e venda de maconha. "É o principal negócio, por isso é uma questão interminável, porque, em troca, o governo não o faz para que as pessoas podem parar de cultivar, por exemplo”, comentou.

Ele também abordou questões relacionadas a violência que abala o norte do país. "Essa é uma questão interminável, porque, em troca, o governo não faz para que essas pessoas parem de cultivar (a maconha)", disse ele.

Fabián também falou sobre o jornalismo no município. “O perigo que existe em relação ao trabalho que fazemos depende muito do estilo de jornalismo que se faz, porque quando cheguei, o que era praticamente em outubro, eles me disseram 'olha, aqui eles vão te oferecer coisas, eles vão te procurar mas aqui não temos jornalistas muito profissionais que me disseram ”, afirmou.

Ao finalizar ele disse que são anos de história do narcotráfico. “Isso é sobre anos. Hoje, podemos até mencionar que diminuiu um pouco, porque não há líder do narcotráfico e é por isso que não há muito movimento nesse sentido, como era antes ”.

