Missa de 7º de Struck será nesta quarta, em Sidrolândia

A família do Policial Rodoviário Federal, Vladimir Benedito Struck, convida os amigos e a população para a missa de 7º dia da morte do agente, que acontecerá nesta quarta-feira (15), em Sidrolândia.

Struck morreu horas depois de ser atropelado na noite de quinta-feira (9) enquanto atendia uma ocorrência na MS-258, entre Sidrolândia e o distrito do Capão Seco. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu e morreu na madrugada de sexta-feira (10).

A tragédia ganhou repercussão nacional quando o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para prestar homenagem ao PRF. O corpo do agente foi velado e enterrado em Sidrolândia, cidade onde morava com sua família.

Missa

A missa marcada para começar as 19h acontecerá na Igreja Nossa Senhora Abadia, localizada na rua Santa Catarina, 750 – centro de Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também