Motociclista é atropelado por avião e morre em hospital

O peão Liedson dos Santos Paixão morreu após ser atropelado por um avião quando pousava, nessa terça-feira (23).

Ele estava saindo do trabalho, conduzindo uma motocicleta, a caminho de casa quando foi atingido pela aeronave, que saiu de Cruzeiro do Sul com destino a Ipixuna, quando o piloto manobrava para estacionar.

Ele chegou a ser socorrido e estava internado no Hospital Maria da Glória, no município de Ipixuna, no interior do Amazonas,

Niedson passou por um procedimento cirúrgico onde os médicos tiveram que amputar o braço e a perna direita dele que foram decepados pela queda do avião.

A aeronave estava pousando e atingiu o peão, que foi arrastado por 50 metros. A hélice, a carenagem do avião e a moto da vítima, ficaram destruídos com o impacto.

Os passageiros da aeronave não ficaram machucados. Segundo testemunha, o avião já tinha reduzido a velocidade e se preparava pra parar..

