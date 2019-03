Mulher compra linguiça e encontra surpresa desagradável

Uma moradora de Campo Grande estava alimentando a sua filha, quando encontrou uma mosca varejeira bem no meio da linguiça que havia comprado há pouco tempo. A mulher compartilhou a foto do alimento e seu relato indignado nas redes sociais.

Na publicação na página “Aonde NÃO ir em Campo Grande-Ms” ela desabafa, e diz que comprou a linguiça no supermercado Campesino, na Avenida Guaicurus, no jardim Itamaracá. “Fiquei indignada com a falta de respeito com o cliente. Você paga caro no produto pensando ser de qualidade e não final não é. Me senti impotente, com mãos atadas sem ter o que fazer”, relata.

Em menos de duas horas, a publicação na tarde desta quinta-feira (21), já tem mais de 60 comentários onde algumas pessoas estão orientando que a consumidora denunciasse o caso ao Procon.

Ela disse ainda que foi ao mercado para informar o que havia acontecido, mas não obtive resposta, “pois não tinha ninguém responsável para me atender. Mal pediram desculpas. Isso pode ter acontecido com mais pessoas, não só comigo”, finalizou.

A reportagem tentou falar com a consumidora, para buscar mais detalhes, mas até o momento não obtivemos respostas.

Denúncia

O Procon Campo Grande disponibiliza para denúncias o número de WhatsApp (67) 98469-1001 e o aplicativo Fala Campo Grande, através da aba do Procon.

