No Wildfire Verruck fala sobre queimadas e preservação ambiental

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Econômia, Produção e Agricultara Familiar (Semagro) Jaime Verruck esteve presente na abertura técnica da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire, na manhã desta segunda-feira (28) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

No evento que reúne profissionais do mundo todo para discutirem o futuro da área florestal no país, Jaime lamentou o momento crítico em que o Estado está passando, no que se trata das queimadas, e que há 4 anos, quando Mato Grosso do Sul, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Ibama foi escolhido para realizar o evento, era impossível imaginar essa situação.

Jaime explica as dificuldades do combate aos focos e a importância do encontro para a integração nos trabalhos de prevenção. “Para ganharmos eficiência, precisamos ter profissionais capacitados, equipamentos e discutir continuamente novos métodos. O momento é crítico, exige mudanças substanciais das questões climáticas no mundo inteiro e eu acredito que teremos grandes ganhos com as discussões propostas durante a programação deste tão importante evento”.

A Conferência auxilia a cooperação internacional e ajuda humanitária, compactando a estratégia global para soluções de incêndios e manejo do fogo. De hoje até a próxima sexta-feira (1º) o evento terá uma vasta programação de painéis, palestras e visitas técnicas.

