Nova diretoria assume o Hospital Regional nesta quarta-feira

A secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul dará posse, nesta quarta-feira (6), às 9h, para a nova diretoria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e anuncia investimentos de R$ 55 milhões na compra de equipamentos e reforma da unidade.

A nova diretora-presidente do HRMS será a médica Rosana Leite de Melo, e assume como diretora técnica a médica Patrícia Rubini. Ambas são servidoras de carreira do Hospital.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que a nova diretoria dará continuidade ao trabalho que já estava sendo desenvolvido de reestruturação do HRMS. O plano de investimentos do Hospital Regional também prevê a compra de cerca de mil equipamentos, no valor de R$ 19 milhões.

O HRMS é referência no Atendimento Ambulatorial e Hospitalar de média e alta complexidade, Assistência de alta complexidade em Nefrologia, Assistência ao portador de Obesidade Grave, Cuidados intermediários Neonatais, Oncologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, procedimentos de Cardiologia intervencionista, assistência de alta complexidade e Alta complexidade em Terapia Nutricional, entre outros serviços.

O secretário Geraldo Resende agradeceu ao médico gastroenterologista Márcio Eduardo de Souza que vinha dirigindo o Hospital Regional do MS desde janeiro deste ano.

