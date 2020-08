Vídeo - Nua, mulher aparece em câmera de vereador durante sessão

Priscilla Porangaba, com informações do UNDB

O vereador Domingos Borges deixou escapar a imagem de uma mulher nua na câmera dele na terça-feira (11), durante sessão virtual da Câmara da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Domingos recebeu a visita inesperada, que lhe entregou o que parecer ser uma conta. A mulher, não identificada, fica ao lado do vereador, que está calado durante a aparição. O vereador e a mulher só foram perceber a câmera ligada minutos depois.

A sessão era presidida pelo vereador Capitão Vieira Neto (PEN), que tinha a palavra no momento da aparição. A mulher chega próximo a Domingos, entrega um documento e fica conversando em pé, enquanto o vereador estava sentado.

O assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, José Erivaldo Oliveira Santos, afirmou que a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte lamenta o ocorrido e que a casa vai trabalhar para que situações do tipo não se repitam em futuras sessões virtuais.

“A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte lamentou o ocorrido. A Câmara vai reforçar a partir de agora que os vereadores tenham mais cuidado nas sessões remotas para de modo não causar mais constrangimento ao poder legislativo”, disse.

O assessor disse que não haverá punição ao vereador já que se tratou de uma conduta involuntária. “A princípio não. Ontem mesmo [terça-feira] estive com o presidente da câmara Darlan Lobo que lamentou profundamente o caso. Foi uma conduta involuntária", afirmou.

Ainda segundo Santos, o vereador Domingos também lamentou o problema. O vereador Domingos Borges lamentou muito o ocorrido. Sua conduta é exemplar tanto na família como no plenário”, disse.

A identidade da mulher que surge no vídeo não foi revelada.

