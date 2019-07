O Governo do Estado junto com a Fundersul, executam recuperação da MS-215

Com investimentos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul), o projeto prevê o revestimento primário de 120 quilômetros da estrada da MS-215, o Governo do Estado executa a recuperação da BR, que liga Pedro Gomes a Alto Araguaia (MT).

O gerente regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Randerson Ferreira Lopes, explicou que o serviço é complexo, pois a região é de difícil acesso e com trechos grandes de terreno acidentado. “Devido a região arenosa, na MS-215 precisamos revirar a terra antes de fazer o serviço de revestimento. Os materiais precisamos trazer de longe, como por exemplo cascalho, que o local mais próximo fica há três horas de distância”, completou.

O prefeito de Pedro Gomes, William Luiz Fontoura, destacou que a MS-215 tem uma importância muito grande na região. “O Governo do Estado está sendo fundamental na recuperação da MS-215. As obras realizadas no local vão melhorar muito a vida dos moradores da região”, disse.

A Agesul está em processo de licitação da obra de pavimentação de trecho da MS-215 referente a Serra do Amazilio, com objetivo de aumentar a segurança na rodovia, facilitando o transporte escolar das crianças que moram nas fazendas da região e também no tráfego de caminhões.

Morador da Serra do Amazilio, O produtor rural Jorge Mateus afirmou que a obra vai mudar a região. “Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja por essa obra. O que já foi feito até agora melhorou muito a nossa vida e depois de pronta vai ajudar a mudar a vocação da região”, disse.

