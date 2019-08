OAB-MS comemora 40 anos de instituição com Sessão Magna

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), comemora 40 anos de sua instalação e para celebrar vai promover uma Sessão Magna na quinta-feira (29), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O evento contará com apresentação cultural com óperas e entrega de homenagens aos que fizeram parte da história e auxiliaram na construção da instituição.

Serão homenageados ex-Presidentes da Seccional, conselheiros federais, conselheiros estaduais, presidentes de subseções, presidentes de comissões, membros do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS) e autoridades.

O Presidente da OAB-MS Mansour Elias Karmouche comentou sobre a instituição. “A Ordem dos Advogados do Brasil é a principal porta-voz da democracia em nosso país. Nesses 40 anos, nossa Seccional atuou e atua em prol dos direitos dos cidadãos, na defesa da sociedade sul-mato-grossense. Por isso, a importância deste evento que celebra os 40 anos de instalação da OAB/MS e de homenagear nossos colegas advogados e advogadas que ajudam no dia a dia da instituição”.

Já a Embaixadora da Paz e Presidente da Comissão de Cultura da OAB-MS, Delasnieve Daspet comentou sobre o evento. “Há 40 anos, a OAB chegou para fazer valer a cidadania dos sul-mato-grossenses. Esse é o momento de agradecer essas pessoas que ajudaram a criar e instalar a nossa Seccional. Vamos ter eventos culturais, entrada das bandeiras, homenagens aos ex-presidentes e parceiros, Medalhas de Mérito, homenagem aos Conselheiros Federais e Estaduais, Presidentes de Subseções e Comissões, TED, ESA e CAAMS, entre outros. É uma grande festa da família dos advogados de Mato Grosso do Sul”.

Deixe seu Comentário

Leia Também