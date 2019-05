Parque dos Poderes estará parcialmente interditado neste domingo

O Parque dos Poderes será parcialmente interditado neste domingo (26) para realização do Teste de Aptidão Física (TAF) dos concursos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBM-MS)

O teste será aplicado para 1.580 candidatos aprovados. A região interditada será o entorno da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), no perímetro que compreende a Avenida do Poeta, entre a rotatória com a rua Dr. Abdalla Duaillibi e a avenida André Junqueira Fortes, e a avenida Desembargador José Nunes da Cunha, entre a Avenida do Poeta e a avenida André Junqueira Fortes, onde serão realizados os testes de corrida.



A interdição será das 6h às 10h, permitindo apenas o acesso dos candidatos, equipe de trabalho e veículos utilizados para garantir a segurança do certame, como ambulâncias e carros de apoio.



Segundo as normas estabelecidas em edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o próximo teste. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou que não comparecerem.



Recomenda-se que os candidatos se apresentem no local com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto em edital.



É necessário estar munido do documento de identificação utilizado no ato da inscrição, e trajando vestes apropriadas para a prática de atividade física.

