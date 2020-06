Parque dos Poderes tem domingo de poucas máscaras

O Parque dos Poderes, ponto de encontro do campo-grandense, para prática de exercícios de diversas espécies, teve um domingo (21) de poucas máscaras.

Nos diversos locais de venda de coco e água, foi possível registrar pequenas aglomerações, com uma minoria de pessoas usando máscaras.



Já entre os esportistas de fins de semana que são em grande número na área , as máscaras são uma exceção , mas como as práticas são individuais ou em pequenos grupos, não existem aglomerações ou maiores riscos.





