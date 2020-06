“Não estamos multando ninguém”, diz Marquinhos sobre máscaras

O prefeito Marquinhos Trad disse neste sábado (20), que os primeiros 15 dias de decreto de obrigatoriedade do uso de máscaras em Campo Grande serão de caráter educacional. O prefeito destacou que “não está multando ninguém”.

“O decreto foi um pedido da grande maioria da população e também com base no índice do isolamento social de Campo Grande. A prefeitura tentou disciplinar a saída das pessoas de casa. Com a maior boa vontade fizemos o decreto das máscaras, sem ferir a liberdade do direito de ir e vir, não estamos multando ninguém. Os primeiros 15 dias serão de caráter educativo. Na segunda-feira vou reunir os técnicos e perguntar sobre a retirada da aplicação da Vigilância Sanitária, se precisar tirar, a gente tira na segunda-feira mesmo”, disse.

Marquinhos destacou ainda que, quando há uma obrigação, deve haver punição. “Quando você obriga, tem que punir quem desrespeitou. O certo é que o uso da máscara, pela ciência, é mais eficaz que está no mercado, é acessível”, disse.

A aplicação de multa será decidida em até 15 dias, segundo o prefeito. “Só vamos ver se a aplicação dessa maneira de multar vai entrar em vigor daqui 15 dias”, concluiu.

