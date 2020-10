Pastor Dinho vence o coronavírus

Gladiston Amorim, o pastor Dinho da igreja Ministério Atos de Justiça teve alta há pouco do Hospital Unimed Campo Grande.

O líder religioso estava internado por causa do novo coronavirus desde o dia 24 de agosto. De lá para cá, a luta pela vida foi intensa e o pastor precisou, inclusive, ser intubado.

Após sair do Centro de Terapia Intensiva (CTI), Dinho foi retomando a “normalidade”. Desde sua internação, fiéis de diversas instituições religiosas iniciaram uma série de orações pela recuperação do líder da Atos de Justiça. Veja o vídeo gravado hoje, no momento em que o pastor deixa o hospital:

Em vídeo divulgado pelo JD1, o pastor chegou a defender o uso da cloroquina dizendo estar curado por aderir ao medicamento, antes de ser internado. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também