PF reforça atendimento de imigrantes com reforma de posto de Corumbá

Na sexta-feira (6), a Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul inaugurará as novas instalações do Posto de Controle Migratório Terrestre de Corumbá.

O Posto Esdras, como é conhecido, recebeu investimentos de mais de R$ 200mil na reforma e ampliação, desde agosto.

As mudanças permitirão o aumento de mais de 100% do número de atendimentos de entrada e saída de migrantes do Brasil pela cidade de Corumbá-MS.

Além da reforma física das instalações, foram construídos novos guichês de atendimento no local e, como medida garantidora da eficiência do serviço ao público, durante os meses de maior movimento..

O efetivo da Delegacia de Corumbá será reforçado, temporariamente, com policiais e servidores administrativos de outras unidades da Polícia Federal.

Reforço de Policiais

A Delegacia da PF em Corumbá-MS recebeu reforço de efetivo em novembro com mais três delegados, três escrivães e três agentes de Polícia Federal.

Na mesma data da inauguração das novas instalações, o Superintendente Regional da PF no Estado do Mato Grosso do Sul, Cléo Matusiak Mazzotti, dará posse ao novo Delegado Chefe, Alan Givigi.

A solenidade de posse ocorrerá às 14h, no Auditório do Sindicato Rural de Corumbá – Rua General Rondon, 1033, Centro, Corumbá-MS.

