Primeiros colocados entre médicos reumatologistas são convocados

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, divulgou através de publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (11), a convocação de três médicos reumatologistas aprovados no maior concurso da história da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os profissionais têm até cinco dias úteis para se apresentar com a documentação exigida em mãos.

Os três primeiros colocados dentre os médicos reumatologistas foram chamados para comparecer à Gerência de Seleção de Recursos Humanos, localizada Avenida Afonso Pena, 3.297 para entregar a documentação, que foi divulgada no edital, e assumir o cargo em até dez dias da nomeação.

A lista dos convocados pode ser conferida AQUI. Os candidatos que não comparecerem ao endereço indicado dentro do prazo serão considerados desistentes e perderão o direito à vaga.

