"Questão de ajustar e entender", diz Riedel sobre rompimento de barragem do Nasa

Na tarde desta terça-feira (20), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, comentou sobre o rompimento da barragem, que segurava a represa do condomínio de luxo Nasa Park, pontuando que agora “é uma questão de ajustar e entender, para que esse tipo de situação não se repita".

Para a imprensa, durante o lançamento da nova sede da Casa de Saúde, Riedel destacou ainda que antes de fazer acusações, é preciso fazer uma avaliação técnica sobre o ocorrido.

“Temos que entender o que aconteceu. Antes de qualquer julgamento ou acusação, a gente tem que fazer uma avaliação técnica do que aconteceu, avaliar as responsabilidades, os prejuízos, que são em sua maioria privados", disse o governador.

Por meio de nota, o governo do estado informou que as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) atuam conjuntamente na área atingida desde o acionamento inicial para atender o caso.

Confira a nota na integra:

“Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) atuam conjuntamente desde a manhã desta terça-feira (20) na região do Condomínio Nasa Park, ao norte de Campo Grande, onde a barragem de um lago se rompeu e ocasionou um incidente que atingiu casas e veículos no entorno do lago, além da rodovia BR-163. A situação aconteceu por volta das 9h30.

Logo que informadas da situação, as três instituições iniciaram os devidos trabalhos. A Defesa Civil está monitorando o local e, junto aos Bombeiros, também está avaliando os danos causados pelo incidente, podendo adiantar que já foi identificada uma residência totalmente atingida pela água, além de danos parciais em duas estruturas de criação de animais.

Não há registro de mortes. PRF (Polícia Rodoviária Federal) e CCR MS Via estão realizando o controle do tráfego na BR-163, que está parcialmente interditada - ou seja, o fluxo acontece em apenas uma pista, tanto para veículos leves como para os mais pesados.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), junto às demais equipes atuantes no incidente, trabalham em rotas alternativas para o tráfego no local, que passa pelo uso da rodovia estadual MS-010. Devido às peculiaridades de cada estrada que leva à MS-010, a orientação é que veículos pesados sigam a rota pela MS-244, enquanto os veículos leves devem optar pelo desvio na MS-445.

Possíveis impactos ambientais também estão sendo levantados pelo Imasul, com apoio da Defesa Civil. Um sobrevoo com avião já foi realizado e drones também são usados para avaliar o caso. Também é analisado se o empreendimento está em conformidade com as legislações ambientais, de recursos hídricos e de segurança de barragens.

Fora isso, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul também já foi requisitada e enviou uma equipe composta por três peritos criminais do Núcleo de Engenharia Legal e Perícias Ambientais para o local. A equipe está no momento realizando os trabalhos de análise e investigação técnica para determinar as causas e consequências do incidente.

A população local está sendo informada pelos órgãos públicos que seguem na região para mitigar os efeitos do rompimento da barragem.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também