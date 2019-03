Questionado sobre corrupÃ§Ã£o, CezÃ¡rio bloqueia jornal

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) pode ser alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa. O pedido está sendo estudado pelo deputado estadual Evander Vendramini (PP).

Na sessão da última terça-feira (12), o parlamentar usou a tribuna e disse que é preciso apurar a destinação dos recursos públicos que são recebidos pela instituição. Em sua fala, o deputado relembrou os tempos gloriosos do futebol sul-mato-grossense e falou da decadência que o futebol no estado ficou. “Estádios vazios, clubes sem incentivo e jogadores desmotivados. Nos anos 80, o futebol sul-mato-grossense era destaque e, infelizmente, hoje o retrato é de abandono. A Federação Estadual sempre esteve na mão dos mesmos dirigentes, precisamos urgentemente reorganizá-la para retomar o crescimento e modernizar nossos clubes”, declarou.

O parlamentar defende uma investigação para apurar quais os valores recebidos do Estado pela Federação e como os recursos foram aplicados. Na sessão o deputado Cabo Almi (PT) concordou com a criação de uma CPI e fez um apelo para que o Governo do Estado interceda. “O Poder Executivo tem força para pedir aos empresários apoio aos clubes”.

Durante quatro dias, insistentemente, a reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o presidente da FFMS, Francisco Cezário de Oliveira, através de ligações e enviando mensagens pelo WhatsApp, mas até o momento não obteve respostas.

Para o presidente Cezário, a reportagem perguntou via WhatsApp, “o que a FFMS recebe de recursos públicos e onde eles estão sendo aplicados?”; “O que a Federação te a dizer sobre uma possível CPI, que pode investigar a FFMS?”; “Quantos anos está à frente da FFMS?” e “O que é preciso ser feito para que o futebol do estado [MS] volte a brilhar como era nos anos 80?”.

Na tarde desta sexta-feira (15), foi constatado que o presidente bloqueou o número do WhatsApp do Jornal JD1 Notícias. Cezário não respondeu nenhuma pergunta feito pelo jornal.

Na imagem a baixo, é possível ver dois celulares abertos no WhatsApp do presidente da FFMS, o celular da esquerda é do jornal JD1 Notícia, nele é possível ver que a foto do perfil de Cezário não aparece. O celular da direita, de um funcionário do site, aparece a foto do perfil, nela, ele está sorrindo com dois amigos.





