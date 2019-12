Reinaldo divulgará data de 13º salário daqui a pouco

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anunciará nesta segunda-feira (2) o cronograma de pagamento das três últimas folhas salariais de 2019 do funcionalismo público estadual.

Segundo informações da assessoria de imprensa, os valores e as datas de depósitos dos salários de novembro, dezembro e 13° serão divulgados às 8h30 na governadoria.

O calendário de pagamento do fim do ano injeta mais de um bilhão de reais na economia estadual, movimentando o comércio e o setor de serviços. O cronograma ainda ajuda na organização financeira dos servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.

Aproveitando o anúncio, Reinaldo Azambuja e os secretários estaduais vão apresentar um balanço do primeiro ano da segunda gestão, com avaliações e projeções das contas do Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também